De omslag naar "net zero", de nuluitstoot van CO2, is haalbaar tegen 2050. Maar alleen als we drastisch versnellen met de installatie van zonnepanelen en windmolens. En alleen als we zo veel mogelijk elektrificeren, zoals elektrisch rijden en gebouwen verwarmen. Dat blijkt uit een nieuwe berekening van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Energie-onafhankelijk wordt België nooit. Ons land zal altijd groene energie moeten importeren, uit bijvoorbeeld Scandinavië of Zuid-Europa.