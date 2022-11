Duurzaamheid en circulariteit zijn het centrale thema op deze Dag van de Ondernemer. Een initiatief van Unizo. Uit hun bevraging blijkt dat de animo voor een duurzamere economie verrassend groot is bij onze ondernemers. 90% zegt te investeren in duurzaamheid. We volgen Unizo-topman Van Assche tijdens zijn bezoek aan twee bedrijven die voorlopers zijn.