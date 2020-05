Het ondernemersvertrouwen in Duitsland is deze maand aardig opgeveerd na de historische duik van april. Het economisch dieptepunt lijken de Duitsers dus voorbij. Ook wij trouwens. Maar het ziet er niet naar uit dat de economische opleving even snel zal gaan als de neergang. Om het in economenjargon te zeggen: een herstel in V-vorm valt niet te verwachten.