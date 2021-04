Vlaanderen telde in maart dit jaar 40% méér startende bedrijven dan in maart vorig jaar, bij de start van de coronacrisis. Al bij al heeft die crisis de ondernemingszin niet kunnen afremmen, zo blijkt uit de Startersatlas van Unizo en Graydon. Toch schuilt er ook een gevaar in die jonge kwetsbare bedrijfjes. Zeker mochten de corona-steunmaatregelen bruusk stopgezet worden.