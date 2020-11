De instroom van migranten stimuleert de economische groei. Dat concludeert de Nationale Bank in na een grondig onderzoek. Immigratie had in vijf jaar tijd een positief effect van minstens 3,5% op ons BBP. Migratie is een politiek geladen thema, waarin het debat vaker gebaseerd is op gevoel dan op feiten. De Nationale Bank zorgt nu voor objectivering en legt ook een aantal pijnpunten bloot.