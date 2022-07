In Antwerpen is het verhoor begonnen van liefst 55 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel. De illegaal tewerkgestelde arbeiders van Filipijnse en Bengaalse afkomst zijn aangetroffen op een bouwwerf van chemiebedrijf Borealis in het Antwerpse havengebied. Ze zouden er gewerkt hebben tegen een hongerloon. De aannemer van de werf is een joint-venture tussen het Franse Ponticelli en het Italiaanse Irem. Het onderzoek zal nu moeten aanwijzen wie verantwoordelijk is.