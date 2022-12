Onderzoekers van drie Vlaamse universiteiten zoeken 160 truckers, om de stress tijdens hun werk te meten. Het grootschalig onderzoek, in samenwerking met het logistiek platform VIL, moet er mee voor zorgen dat de werkomstandigheden voor truckers verbeteren. En het beroep van vrachtwagenchauffeur dus aantrekkelijker wordt. Dat is nodig, want de sector vergrijst en te weinig jongeren voelen zich geroepen voor het truckersvak.