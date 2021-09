De eigen bedrijfswagen blijft belangrijk voor werknemers. En het maakt niet uit of die elektrisch is of niet. Dat blijkt uit een onderzoek naar mobiliteit en duurzaamheid van de Vlerick Business School. Ook bedrijven zelf investeren vooral in hun wagenpark - al is dat steeds meer elektrisch. Hoe dan ook, als we minder wagens op de weg willen, is er nog een lange weg te gaan.