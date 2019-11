In Australië is het grootste bankenschandaal ooit losgebarsten. De financiële waakhond ontdekte dat de Westpac Bank, de op één na grootste bank van het land, een serieus oog dicht kneep voor witwaspraktijken. Van de 23 miljoen illegale transacties zijn er ook die kindermisbruik financierden. Het schandaal veroorzaakt grote ophef in Australië.