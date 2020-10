Het Waals-Brabantse Mirmex Motor, een spin-off van de UCL, pakt uit met een ongeziene innovatie in het domein van micromotoren. Dat zijn piepkleine motoren die bijvoorbeeld gebruikt worden in chirurgisch precisiegereedschap of in ruimtevaarttoepassingen. Mirmex heeft een nieuwe spoel ontwikkeld die z'n micromotoren tot 50 procent compacter en 70 procent krachtiger maakt.