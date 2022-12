Het kwam wat langzamer op gang, maar e-commerce verovert nu ook volop onze supermarktketens. En dat zien we vooral tijdens deze eindejaarspriode. Bij Delhaize zijn de voorbije zes weken 112.000 online bestellingen geplaatst. Liefst een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In het centrale e-commerce distributiecentrum van de supermarktketen, in Puurs, is het nu dan ook alle hens aan dek.