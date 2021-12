Kan een onlineplatform de personeelstekorten in de zorgsector helpen oplossen? Paragon Medical probeert het. Dat online interimkantoor heeft een platform ontwikkeld waarop zorginstellingen en zorgpersoneel elkaar kunnen vinden. Zo'n 1800 vrijwilligers, stagiairs en verpleegkundigen hebben zich al ingeschreven. Via het platform moeten zij snel en gemakkelijk aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis waar personeel uitvalt.