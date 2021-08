Onno Van de Stolpe, de oprichter van Galapagos geeft na 23 jaar de fakkel door als CEO en gaat vervroegd met pensioen. Met Galapagos stond Van de Stolpe mee aan de wieg van de Belgische biotech. Hij verzilverderde z'n pioniersrol in een miljardendeal met de Amerikaanse biotechreus Gilead. Het leverde hem in 2019 de titel van Manager van het Jaar op. Maar na de grote overwinning volgde een reeks nederlagen. In nog geen anderhalf jaar tijd kelderde de beurskoers van Galapagos van een forse 16 miljard tot onder de 4 miljard euro. De beleggers onthalen z'n vertrek nu op applaus. Het aandeel Galapagos wint ruim 7%.