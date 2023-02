Honderden Indiase oppositieleden zijn op straat gekomen vanwege het schandaal rond de miljardair Gautam Adani. Ze eisen een onderzoek en een parlementair debat over de impact. Nu al is duidelijk dat de grootste Indiase levensverzekeraar en de grootste bank flink blootgesteld zijn aan Adani. Maar ook internationaal zouden zeker 200 financiële instellingen samen ruim 8 miljard dollar in Adani's imperium hebben gestopt.