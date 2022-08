De onrust over de hoge energieprijzen die productiebedrijven hadden vóór de vakantie, slaat nu volop om naar paniek. De energie-intensieve industrie waarschuwt almaar meer bedrijven hun productie zullen stilleggen. We zitten in overlevingsmodus, klinkt het. En zonder maatregelen om de gasprijs te drukken dreigt de economische schade zelfs blijvend te worden.