De bouwsector is op zoek naar meer hoogopgeleiden, want bouwen wordt almaar complexer. Denk maar aan energetische renovaties en gebouwen bestand maken tegen overstromingen. Maar die hoogopgeleide bouwprofessionals zijn schaars, want steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw. Vooral het aantal studenten industrieel en burgerlijk ingenieur bouwkunde daalt onrustwekkend.