Voor chipbedrijf Melexis was 2021 een boerenjaar, zegt de nieuwe CEO Marc Biron. De omzet is met meer dan een kwart gestegen tot 644 miljoen euro. De vraag uit de autosector naar chips voor onder meer licht- en temperatuurmeting, of bewegingssensoren stijgt nog altijd sterk. Enerzijds omdat auto's steeds technologischer worden, maar ook door de omschakeling naar elektrisch en autonoom rijden. Dat blijft de groei ondersteunen.