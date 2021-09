Het Gentse Protealis wil de teelt van soja bij ons rendabel maken. Het tankt daarvoor nog 'ns 5,7 miljoen euro. In de lente ging de spin-off van de Vlaamse onderzoekscentra ILVO en VIB van start met 6 miljoen. Maar er is grote belangstelling om te investeren in melk- en vleesvervangers. Zeker als die ggo-vrij zijn en eitwitrijk, en bovendien hier kunnen worden geteeld. Het extra kapitaal komt ondermeer van de familie Colruyt.