Zelfrijdende vrachtwagens zouden een vliegende start kunnen nemen. Zowel bij ons in Europa, als in de Verenigde Staten is er een nijpend tekort aan chauffeurs. Helaas is de technologie nog niet marktrijp. Maar er wordt wél koortsachtig aan gewerkt, door verschillende bedrijfjes die allemaal als eerste de jackpot hopen te kraken.