Ontwikkelingslab helpt bedrijven stap zetten naar Industrie 4.0.

Sirris, het kenniscentrum voor de industrie, heeft een nieuw hoogtechnologisch lab geopend in Luik. In dit productontwikkelingslab kunnen bedrijven innovatieve prototypes laten maken of nieuwe productietechnieken uittesten. Het lab in Luik zal zich specialiseren in lichte, kleine en geconnecteerde producten.