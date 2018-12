Onuitputtelijke May weer op Europese bedeltocht

De Britse premier Theresa May is aan een bedeltocht begonnen langs verschillende Europese leiders. Ze hoopt op een betere Brexitdeal. Gisteren nog stelde ze de stemming over het akkoord in het Britse Lagerhuis uit, omdat het er zeker werd weggestemd. Maar het ziet ernaar uit dat ze op het continent bot zal vangen.