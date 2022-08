Jongeren met een beperking of met een chronische ziekte aan een studentenjob helpen, en bedrijven mee in bad trekken. Dat is wat matchmaker Onbeperkt Jobstudent nastreeft. En dat niet enkel in de vakantieperiodes, maar het hele jaar door. Nog teveel jongeren raken omwille van hun chronische aandoening of beperking niet aan een eerste werkervaring. En dat is een verspilling van talent, zeker nu de nood aan personeel zo groot is.