Het rommelt weer bij de spoorwegen. Spoornetbeheerder Infrabel wordt door vrachtvervoerder Lineas voor de rechter gedaagd. Lineas vindt dat zijn treinen te veel vertraging oplopen door de gebrekkige planning van de spoorwerven. En ook de relatie tussen Infrabel en de NMBS is weer vertroebeld. Die ruzie draait over een werf aan 't Zuidstation in het najaar.