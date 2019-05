In de handelsoorlog tussen de VS en China blazen beide partijen warm en koud tegelijk. Amerikaans president Trump verwacht dat hij in juni een vruchtbaar gesprek zal hebben met zijn Chinese ambtsgenoot tijdens de G20 in Japan. En ook de Chinezen geven aan voort te willen praten. Anderzijds dreigen beide landen elkaar af met oplopende invoerheffingen op elkaars producten.