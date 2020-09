Van luiers en maandverbanden naar mondmaskers. Volgens Ontex is de stap niet zo groot. In amper 100 werkdagen is de luierfabrikant er in zijn fabriek in Eeklo in geslaagd om een productielijn op te zetten voor comfortmaskers en straks ook voor medische maskers voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en woonzorgcentra. 80 miljoen stuks per jaar kan de fabriek maken. Terwijl ons land zes maanden geleden nog kampte met een schrijnend tekort aan maskers, rijst de vraag of we er straks niet te veel zullen produceren.