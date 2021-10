Greiner laat z'n bod van 13,5 euro per aandeel Recticel doorgaan. "Het is het beste beschikbare voorstel voor de aandeelhouders van Recticel", zo schrijven de Oostenrijkers in een mededeling. De tegenzet van het Amerikaanse Carpenter - een bod op enkel de afdeling Engineered Foams van Recticel - kan hen dus voorlopig niet overhalen meer op tafel te leggen. Maar de overnamesaga kan nog altijd verschillende kanten uit.