Koning Filip heeft de opdracht van de preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette verlengd, tot 8 augustus, eind volgende week dus. Begin vorige week kregen de N-VA- en de PS-voorzitter van de vorst de opdracht om een regeringsvorming voor te bereiden. Vandaag brachten ze voor het eerst hun tussentijds verslag uit. Vraag is nu of de 2 liberale partijen - de Open VLD en de Franstalige MR - mee in de eventuele coalitie stappen.