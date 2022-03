Er moeten strengere normen komen voor PFAS in de bodem en in het grondwater. Dat staat in het nieuwe rapport van Karl Vrancken, de opdrachthouder die de PFAS-vervuiling in Vlaanderen moet aanpakken. Hij stelt z'n rapport vrijdag voor aan de Vlaamse regering. De opdrachthouder wil het probleem ook aan de bron aanpakken en ervoor zorgen dat de industrie minder PFAS-houdende producten gebruikt.