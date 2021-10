Zondag is het Open Bedrijvendag. 90 Vlaamse bedrijven zullen samen 125.000 bezoekers ontvangen. Die moeten hun bezoek vooraf reserveren en voor het eerst ook betalen, weliswaar een beperkte 2 euro. Naast de fysieke bedrijfsbezoeken behoudt organisator Voka ook dit jaar een virtueel luik, want die bleek een succes. Onze reportageploeg trok naar van de grote publiektrekkers dit jaar, FrieslandCampina in Aalter.