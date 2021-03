Zelden gezien: de gemiddelde prijs van een huis in Brussel is in het eerste kwartaal gezakt. Met liefst drie procent. Volgens de notarisfederatie heeft dat mogelijk te maken met telewerken. Met de doorbraak van het telewerken door corona, groeit de twijfel of het nog wel de moeite loont om in het dure Brussel een huis te kopen. In Vlaanderen stijgen de prijzen nog wél, zij het een pak minder fors dan vorig jaar.