In volle lockdown zijn bedrijven toch verplicht volgens hun statuten en de weg om hun jaarlijkse algemene vergadering te organiseren. Beurswaakhond FSMA dringt bij de regering aan op een oplossing. Aan de beursgenoteerde bedrijven vraagt de FSMA dan weer om zo snel mogelijk te informeren over de impact van de coronacrisis. Hoe moeilijk dat ook is.