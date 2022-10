Na een verlies van 4% gisteren, krijgt het aandeel van verzekeraar Ageas vandaag nog eens een klap van 8% te verwerken. Aanleiding voor de koersval is een winstwaarschuwing. De groei van de verzekeringsactiviteiten kan de hoge inflatie en het slechte beursklimaat niet helemaal compenseren. Daardoor is de jaarwinst van 1 miljard euro, die Ageas in augustus nog maar voorspelde, nu niet meer haalbaar.