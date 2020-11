Meer dan vier maanden nadat er voor het federale zorgpersoneel een ontwerpakkoord voor hogere lonen en meer banen op tafel lag, is het er nu ook voor het Vlaamse zorgpersoneel. De Vlaamse regering trekt er 577 miljoen voor uit. De loonsverhoging komt er vanaf 1 januari. In de Vlaamse social profit werken meer dan 200.000 mensen, ondermeer in woonzorgcentra, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptensector.