De coronacrisis zorgt voor een aardappelberg en een melkplas. De evenwichten in de voedingsmarkt zijn verstoord. Onze diepvriesfrieten raken de grens niet meer over en tonnen aardappelen stapelen zich op. Een gelijkaardig probleem zien we opduiken in de zuivelmarkt. Maar er is ook goed nieuws, want de voedingsindustrie heeft het tekort aan ontsmettingsalcohol helpen wegwerken.