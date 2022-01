De Federal Reserve is vastberaden om de hoge inflatie de kop in te drukken en zal in maart de rente een eerste keer verhogen. Dat liet voorzitter Jerome Powell optekenen aan het slot van de tweedaagse rentevergadering. Volgens hem is de arbeidsmarkt in de VS sterk genoeg om een aantal renteverhogingen aan te kunnen zonder dat dit banen zal kosten. Powell verwacht ook geen zware impact meer van de omikrongolf.