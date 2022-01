Na het turbulente eerste coronajaar 2020, heeft Euronext Brussel in 2021 een opvallend rustig beursjaar beleefd. Toch wat het aantal transacties betreft. Het dagvolume lag in zeven jaar niet meer zo laag. Ook de kleine belegger was veel minder actief. Op een ander vlak was het dan weer een recordjaar voor Euronext Brussel: nooit eerder haalden de genoteerde bedrijven zoveel kapitaal op.