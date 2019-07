Orange Belgium maakt zijn naam als uitdager waar. Het telecombedrijf won het voorbije kwartaal 16.000 nieuwe klanten voor LOVE, z'n televisie- en internetaanbod via de kabel. LOVE telt intussen 216.000 aansluitingen en is daarmee voor het eerst rendabel geworden. De volgende stap is de lancering van Duo, een bundel van een gsm-abonnement en onbeperkt en snel internet via de kabel.