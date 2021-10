Orange Belgium opent de deuren van z'n eerste 5G-lab in ons land, in Antwerpen. In het lab kunnen bedrijven 5G-toepassingen komen testen en de voordelen ervan ervaren. En die zijn talrijk: dokters kunnen operaties vanop afstand uitvoeren. Of havens kunnen hun gebied beter gaan monitoren. In de lente van volgend jaar hoopt Orange te starten met de uitrol van z'n netwerk over heel het land.