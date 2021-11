Een spannende strijd in de telecomsector is beslecht : niet Telenet, maar wél Orange mag met Nethys exclusieve onderhandelingen starten over de overname van de Waalse kabelaar VOO. Het gaat over de overname van 75 procent van het kapitaal, min één aandeel van VOO. De deal waardeert de kabelaar op 1,8 miljard euro. En dat is flink meer dan verwacht.