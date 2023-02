In Wijnegem heeft de producent van medische hulpmiddelen Orfit Industries een nieuwe fabriek geopend. Een investering van 10 miljoen euro. Orfit zal er ondermeer tafels in carbon produceren, waar kankerpatiënten tijdens hun bestraling in een correcte positie op kunnen blijven liggen. Het familiebedrijf zet volop in op innovatie en ambieert een steile groei.