Originele formule maakt appartement "gratis" zuiniger

In Anderlecht is een vernieuwende formule voorgesteld op vlak van duurzame energie. De start-up Watt Matters heeft het dak van een groot flatgebouw gerenoveerd en in 't gebouw een installatie voor warmtekrachtkoppeling geplaatst. Een stevige investering, die de flateigenaars niks heeft gekost. Die zien hun energierekening zelfs dalen met 40.000 euro per jaar.