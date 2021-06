OTRA, kort voor "On The Road Again", lanceert een oplossing voor parkeerstress bij truckchauffeurs. De start-up brengt beveiligde snelwegparkings in kaart en geeft truckers de mogelijkheid via een app in realtime een plek te reserveren en te betalen. Na een eerste investering van de Participatiemaatschappij Vlaanderen, stapt nu ook Marc Coucke aan boord van het project.