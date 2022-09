In Heusden-Zolder in Limburg zijn deze voormiddag zo'n 5000 oud-mijnwerkers bijeengekomen. Ze eisen voor 800 miljoen euro aan achterstallige pensioenen. De mijnwerkers hebben 30 jaar lang te weinig pensioen gekregen. Om dit recht te zetten, werd er in 2020 een nieuwe wet gestemd. Maar die gaat maar 10 jaar terug in de tijd. De mijnwerkers eisen nu ook de overige 20 jaar op.