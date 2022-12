Een record van 70 Limburgse ondernemingen hebben er dit jaar bewust voor gekozen om duurzaam te ondernemen via het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Het charter is gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 7 van die ondernemingen gaan nu voor de allerhoogste titel, die van Ambassador. Elep uit Lommel is één van hen. De oudste enveloppenmaker van ons land.