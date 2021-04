In het Oost-Vlaamse Buggenhout is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM gestart met de sloop van de Alvat-site, een blackfield. Dat is een terrein dat zo verontreinigd is dat geen investeerder er een rendabel project in ziet. OVAM heeft al 26 dergelijke blackfields voor een symbolische euro gekocht van curatoren om ze te saneren en zo een nieuwe bestemming te geven. Samen zijn ze goed voor meer dan 60 hectare.