KMO's uit de bouwsector klagen dat ze steeds minder voor de overheid mogen werken. Er zijn bijna een derde minder openbare aanbestedingen op maat van kleine aannemers. En dat terwijl de overheid een belangrijke werkgever is voor de bouwsector. Want ongeveer een derde van alle bouwactiviteiten in ons land, gebeurt in opdracht van de overheid. Maar 't zijn dus vooral de grote spelers die daarvan profiteren.