De overheid pompt een forse 20 miljoen euro in technologiebedrijf Rombit. Een specialist in beveiligingsoplossingen voor de industrie. Het gaat om 5 miljoen vers kapitaal, bovenop een converteerbare obligatielening van 15 miljoen. Rombit is daarmee de eerste begunstigde van het Belgian Recovery Fund. Een fonds van 350 miljoen dat de economische relance moet aanwakkeren, door gerichte overheidsinvesteringen in duurzaamheid en digitalisering.