De vakbonden bij de openbare diensten hebben de hele dag actie gevoerd, uit protest tegen wat ze de "malaise" in de sector noemen, door een opeenvolging van besparingen. De nationale actiedag had impact op alle overheidsdiensten, zowel federaal, gewestelijk als regionaal. Zo is gestaakt bij de openbare omroep, bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bij Bpost, de gemeentediensten, in de gevangenissen, in de zorg en was er ook hinder in het scheepvaartverkeer.