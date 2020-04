De olieprijs krijgt een nieuwe klap. Het topoverleg tussen de Opec-landen en Rusland is uitgesteld. Rusland heeft zich de voorbije dagen bijzonder scherp uitgelaten over de rol die Saoedi-Arabië speelt in de prijzenoorlog. Trump van zijn kant dreigt met handelssancties om beide kampen onder druk te zetten. Al zorgt de coronapandemie wellicht voor de grootste druk.