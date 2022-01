De coronabarometer is een feit. De regering heeft niet langer willen wachten, bijvoorbeeld op meer duidelijkheid over het effect van de oprukkende omikronvariant. De barometer start trouwens meteen in het rood. Voor de cultuursector is dat een teleurstelling, want die hoopte op een versoepeling. De horeca krijgt wél een lichte toegift: cafés en restaurants mogen een uur langer open blijven.